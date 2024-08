Sheinbaum anuncia plan hídrico para evitar inundaciones en Chalco

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo que ya trabaja con el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, Delfina Gómez y Julio Menchaca,. gobernadora y gobernador de Estado de México e Hidalgo, respectivamente, para elaborar un plan hídrico y de saneamiento con el que podrán evitar inundaciones como las que actualmente sufre Chalco.

“Son zonas bajas que requieren sistemas de desagüe, de salida de agua importantes. Nosotros estamos trabajando ya con Clara Brugada, la próxima jefa de Gobierno, con Delfina (Gómez) y con Hidalgo, con Julio Menchaca, en un programa especial de agua y saneamiento para la Zona Metropolitana del Valle de México”, comentó en conferencia de prensa desde la casa de transición.

Sheinbaum Pardo recordó que en la administración de Enrique Peña Nieto se hizo el Túnel Emisor Oriente (TEO), obra que podría ayudar a este plan.

“Hay que ver de qué manera el TEO puede ayudar a Chalco y otra parte de Chimalhuacán, que a veces inunda, pero estamos trabajando en ello para un asunto más estructural, no es sencillo cómo sacar el agua de ahí, pero sé que está trabajando el gobierno federal, la gobernadora y cuando entremos nosotros vamos a seguir apoyando atender más estructural el tema de estas zonas”, dijo la presidenta electa.

Durante la conferencia de prensa Sheinbaum expresó todo su apoyo a la gobernadora mexiquense, ante las críticas por su tardía ayuda a los habitantes de Chalco y además de solidarizó con las familias que están viviendo en un momento crítico desde hace 20 días en mala condición por estar bajo aguas negras.

“Digamos que no nos corresponde ahora porque todavía no llegamos a la presidencia, pero si hemos estado atentos y la Ciudad de México siempre ha sido solidaria y ahora el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y Martí Batres están apoyando con el desasolve con todo lo que se requiere”, afirmó la próxima mandataria.

“Siempre vamos a apoyar a Delfina (Gómez), es una mujer honesta de convicciones y está ahí. Bien podría no haber ido y decir que es un problema de los habitantes de Chalco, está ahí está revisando y atendiendo, y eso no quiere decir que las autoridades del Estado de México no están ahí, no es fácil solucionar el tema, pero hay que dar todos los apoyos.

“No conozco en particular porque no fue los primeros días, pero está ahí es lo importante, es una gobernadora que ha estado atendiendo, no es fácil la solución del problema de Chalco y no me parece que deba usarse la opinión de un ciudadano, que respetable, para caracterizar la actuación del gobierno del Estado de México. Está atendiendo ahí y va a seguir atendiendo”, enfatizó la Claudia Sheinbaum.