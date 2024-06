Sheinbaum decidirá cuándo se discute la reforma al Poder Judicial, dice Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), dijo a El Sol de México que será la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien decida la fecha en que se discuta en el Congreso la reforma al Poder Judicial y no necesariamente en septiembre.

El próximo senador señaló que la reforma al Poder Judicial es un compromiso con el electorado y “se va a platicar con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo si se inicia en septiembre o nos esperamos su llegada y ella hace suya esa iniciativa o presenta otra”.

“En lo personal creo que debe ser la compañera presidenta electa la que defina en qué momento, pero de que va, va”, apuntó.

A consideración del diputado, la iniciativa de reforma del primer mandatario es buena, pero insistió en que será Claudia Sheinbaum quien tome la decisión final.

Fernández Noroña dijo desconocer cuánto tiempo podría llevar la dictaminación de la reforma al Poder Judicial y agregó que se trabajará en el tiempo que se necesite.

“No tenemos ninguna presión (...) Yo inclusive no descartó, creo que sería útil platicar con el Poder Judicial también su punto de vista. No veo problema en consultar a todos los sectores. Pero la reforma al Poder Judicial de que va, va”, enfatizó.

Luego de que la bancada oficialista de la Comisión Permanente sugirió que la reforma al Poder Judicial podría concretarse en septiembre, con el nuevo Congreso en donde Morena tendrá la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución, la plantilla laboral del Poder Judicial pidió a la presidenta electa que los considerara para que no sean dañados de manera colateral.

Sin embargo, el legislador afirmó que “los trabajadores del Poder Judicial ahí seguirán, porque son trabajadores con derechos, con contrato colectivo inclusive y con sindicato”.

“A nosotros lo que nos preocupa está muy claro en la reforma (...) son los jueces y los magistrados y los ministros de la Corte lo que hay que modificar (...) lo que queremos es que haya justicia y haya gente imparcial”.

Recordó que ese tipo de funcionarios, de acuerdo con la iniciativa de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, cesarán sus funciones para que nuevos ministros y magistrados sea electos por voto popular.

No obstante, precisó que los actuales ministros y magistrados también podrían participar en la renovación del Poder Judicial. “De dónde vamos a sacar a los abogados que van al Poder Judicial, pues de los abogados que hay”.

“¿Habrá gente valiosa en el Poder Judicial de los ministros, magistrados y jueces? Sí. ¿Podrán estar en la convocatoria? Sí. ¿Quedarán? Yo diría que probablemente sí porque hay gente valiosa."

El petista reiteró además que es una mentira que Morena quiera controlar el Poder Judicial, porque además de ser un poder autónomo aseguró que con el actual mecanismo, el partido oficialista podría decidir al poder judicial “porque tenemos dos tercios, nosotros lo decidiríamos, pero estamos renunciando a eso”.

“La fuerza que nos dio el pueblo nos permitiría elegir a los nuevos ministros de la Corte y estamos renunciando a ello”.