Sheinbaum descarta "pintar su raya" con AMLO

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, descartó que “pinte su raya” con Andrés Manuel López Obrador, pues sería como hacerlo con el pueblo de México.

“Leía hoy en un periódico: ‘Claudia debe pintar la raya con Andrés Manuel López Obrador’. Sería pintar la raya con el pueblo de México. ¡Nunca!, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, expresó la próxima mandataria.

En el centro cultural Los Pinos se realizó la celebración por el sexto año de la llegada de Morena a la Presidencia de la República, que fue encabezada por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y la secretaria general, Citlalli Hernández, además de Clara Brugada y Luisa María Alcalde.

En su discurso, Claudia Sheinbaum pidió que el 1 de julio sea declarado como una fecha conmemorativa por el día de la victoria de AMLO, incluso propuso nombres como “el día de la revolución de las conciencias”, “el día del triunfo del pueblo” o “el día de la verdadera democracia”.

Claudia Sheinbaum mencionó que este triunfo se llama modelo humanista mexicano que no lo tiene ningún país en el mundo, pues es un pensamiento profundo del pueblo.

Además, recordó los principios de la Cuarta Transformación: derecho a la salud, la vivienda y la educación, que el poder sólo es virtud cuando se pone al servicio de los más necesitados y no robar, no mentir y no traicionar.

“El pueblo de México dijo: ‘queremos que continúe la transformación’ y los próximos años no va a haber traición, no va a haber vuelta de hoja, no va a haber regreso, así como no se acabó el 1 de julio ni tampoco se acaba el 2 de junio de 2024, seguimos luchando”, dijo.

Sheinbaum convocó a seguir luchando los próximos seis años para “gobernar juntos” y trabajar por el bienestar del pueblo de México.

“Por la justicia, por la democracia, por las libertades y los convoco a que vayamos a las plazas a seguir difundiendo lo que significa la reforma judicial, los nuevos derechos, lo que significa la no reelección, para recuperar la esencia de la revolución mexicana, lo que significa la justicia social y lo que significa seguir trabajando siempre de lado y con el pueblo de México, porque la democracia es eso: es un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo”, argumentó.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, manifestó que hace seis años México dio un gran salto en la historia y el pueblo se manifestó claramente en las urnas y eligió un proceso de transformación profundo por un país más justo y más solidario.

“Veamos lo que pasa en el país. Se está conformando un gran bloque progresista mayoritario en contra del bloque conservador. Más y más gente se va a sumar a este bloque, como quedó demostrado el 2 de junio pasado. Pero nunca debemos olvidar que la conducción debe estar siempre en manos del pueblo”, señaló.

Aseguró que la gente dijo no al conservadurismo, al racismo y al fascismo: “Cada vez más gente se suma a este concierto de voces que abogamos por los derechos y por la prosperidad compartida. No mentir, no robar y no traicionar son los principios que tejen este gran consenso entre la mayoría de mexicanas y mexicanos”.

Durante el evento, doña Amalia Salas, oriunda de Xochimilco, llevó un collar de rosas y margaritas que puso en el cuello de cada uno de los morenistas en el presidium, ofrendas que bendijo y le deseó buena suerte para el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum.

Tras los discursos, la cantante Eugenia León interpretó algunas canciones del agrado del presidente como “Paloma”, pese a que el mandatario mexicano no estuvo presente.