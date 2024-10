Claudia Sheinbaum y Joe Biden hablan sobre comercio, economía y cultura

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comunicó este viernes, vía telefónica, con su homóloga Claudia Sheinbaum para felicitarla por ser la primera mujer que encabezará el Gobierno en México.

“Hoy hablé con la presidenta Sheinbaum para felicitarla por su histórica toma de posesión como la primera mujer en ocupar la presidencia de México”, compartió el jefe de la Casa Blanca en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

En el mensaje, Biden agregó que espera continúe la asociación sólida y colaborativa entre las dos naciones para promover la prosperidad y la seguridad en ambos lados de la frontera.

Por su parte, la nueva presidenta de México confirmó, también a través de su cuenta de X, la comunicación con Biden e informó que en este encuentro se trataron diversos temas, entre los que destacan la cooperación bilateral en materia económica, cultural y comercial.

Today I spoke with President Sheinbaum to congratulate her on her historic inauguration as the first woman to serve as President of Mexico.



I look forward to continuing the strong and collaborative partnership that will advance prosperity and security in both of our countries. pic.twitter.com/kPXZ0pZaec — President Biden (@POTUS) October 4, 2024

“Recibí una llamada del presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en la que abordamos la cooperación bilateral en materia económica, cultural y comercial. Agradezco su felicitación tras asumir como la primera presidenta de México”, escribió Claudia Sheinbaum.

Recibí una llamada del presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en la que abordamos la cooperación bilateral en materia económica, cultural y comercial. Agradezco su felicitación tras asumir como la primera presidenta de México. pic.twitter.com/lMNS7Uccah — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 4, 2024

La esposa del mandatario estadounidense, Jill Biden, asistió el martes pasado a la toma de posesión presidencial de Sheinbaum en representación de su esposo, el presidente Joseph Biden.

“México y Estados Unidos son socios fuertes y vecinos cercanos y compartimos profundos lazos políticos, económicos y culturales. Estados Unidos está comprometido a continuar trabajando con México para lograr el futuro democrático, próspero y seguro que los pueblos de nuestros dos países merecen”, escribió Biden tras la ceremonia en la sede del Congreso mexicano.