Shenbaum promete continuidad a la 4T, pero con sello propio

CHIHUAHUA. “Hay que darle continuidad a la Cuarta Transformación y siempre habrá un sello propio en los siguientes seis años después del 2024”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante presidencial de Morena para 2024, quien añadió que la contienda interna en Morena no se trata de los aspirantes a la candidatura presidencial, sino de seguir impulsando lo que ha logrado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua, abordó algunos logros y objetivos de su gobierno, así como proyecciones de políticas públicas y la continuidad de programas en beneficio de todos los mexicanos.

Como jefa del Gobierno de la Ciudad de México ¿cuál considera que ha sido su mayor logro?

Puedo hablar de varios, el primero es en educación, la beca universal que tenemos para niños y niñas, y las dos universidades, que han sido un esfuerzo muy importante en donde 40 mil jóvenes hoy tienen la posibilidad de estudiar. Son muchos esfuerzos en movilidad sustentable, la inversión que hemos hecho en el metro, lo que hemos hecho en los teleféricos, el Sistema Cablebús, los trolebuses, el trolebús elevado, en fin, una inversión muy importante que hemos hecho en movilidad. También en espacio público, los q6 parques que hemos hecho, el internet gratuito en toda la ciudad, entre otras acciones.

¿Cree que el accidente del Metro sea el mayor factor en su contra?

No, porque no fue responsabilidad nuestra y más bien lo que nosotros hicimos fue atender a las víctimas y garantizar justicia, y lo ha hecho la fiscalía a partir de una justicia restaurativa y al mismo tiempo siguiendo diversas carpetas de investigación, y lo más important es, estamos garantizando una Línea 12 segura, la estamos haciendo junto con las empresas que la construyeron originalmente.

En materia de seguridad, ha habido algunas críticas y controversias sobre las políticas públicas que se han implementado en la Ciudad de México y en el país ¿cuáles considera que sean las políticas públicas que puedan resolver o disminuir los índices de violencia e inseguridad?





En la Ciudad de México hemos disminuido los delitos de alto impacto a la mitad, y algunos un 60 o 70 por ciento, como el robo de vehículo, por ejemplo; ha sido una estrategia integral, coincidimos con el presidente de que hay que atender las causas que es lo que finalmente va a evitar que se siga incrementando la violencia, pero al mismo tiempo una política de mejora de la policía, hemos aumentado el 54 por ciento el salario de la policía, mejorado sus condiciones, hay más mujeres policías ahora, una perspectiva de género, de no violación a los derechos humanos.

Por otro lado, hay una labor muy importante para fortalecer la inteligencia en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, somos la única policía que, por ley, tiene la posibilidad de hacer inteligencia, y su vínculo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a través del Gabinete de Seguridad, que nos ha dado muy importantes resultados, la misma gente reconoce que hay una disminución de inseguridad en la ciudad y estos son los dos brazos, abrazos no balazos y atención a las causas y cero impunidad.

¿Abrazos no balazos?

Pero también cero impunidad.

En materia de crecimiento económico y desarrollo ¿Cuál sería su estrategia para fomentar la inversión y promover el desarrollo?

Creo que una parte muy importante es seguir con los derechos sociales que ha impulsado el presidente (Andrés Manuel López Obrador), y los programas, esto lo digo porque no solamente disminuye la pobreza y mejora las condiciones de vida, sino que impulsa el desarrollo económico, es decir, el mercado interno; el presidente ha aumentado los salarios mínimos, mejorado la distribución de utilidades a partir de la erradicación del outsourcing, todo eso ha permitido que haya mucha más potencia del mercado interno, y eso tiene que continuar porque siempre se pensó que la economía venía sólo de arriba abajo, y aquí viene de abajo a arriba y eso a demostrado sus beneficios.

Esto al mismo tiempo de seguir garantizando que la inversión extranjera y la inversión nacional generen bienestar, y que se den las condiciones para que no solamente hablemos de inversión, del PIB, sino también de mejores condiciones de vida para los trabajadores.

¿Cómo enfrentar la crisis que el presidente Andrés Manuel López Obrador augura para el 2025?

Tiene que ser fortaleciendo la economía mexicana, nosotros estamos muy ligados a la economía de Estados Unidos, eso es algo que existe y así va a ser con el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá, por otro lado, hay que abrirnos hacia el sur y fortalecer la propia economía nacional; eso nos va a permitir garantizar que, llegando alguna crisis, no sea profunda y al mismo tiempo, una disciplina fiscal como la que se ha tenido hasta ahora.

En el ámbito internacional, México ha enfrentado algunas tensiones con Estados Unidos y otros países ¿Cuál sería su enfoque para mantener relaciones diplomáticas sólidas?

Mantener la relación, el diálogo, como ha habido hasta ahora, a veces es natural que haya diferencias, en México cambió el modelo económico y eso fue por voluntad del pueblo de México en el 2018; hoy tenemos un gobierno que mira por los intereses de las mayores y en esas perspectivas, tanto el tema del fentanilo, como del maíz o de la electricidad, se va a llegar a un acuerdo, pero siempre y cuando se respeten las soberanías y la equidad.

¿Se produce fentanilo en México?

No

¿Está segura?

Como lo ha dicho el Presidente, los precursores vienen de China y se ha dicho muchas veces que a Estados Unidos llega por distintos lugares; lo más importante lo dije cuando estuve en Denver, es que la crisis del fentanilo no se vea como un tema de control sólo de los cárteles del narco, sino de un problema de salud pública, Estados Unidos tiene que verlo como un problema de salud pública, de lo contrario no se va a poder resolver, no sólo atendiendo la venta y compra, sino también la atención a la gente.

La corrupción ha sido una preocupación constante en México ¿cuáles serían en dado caso, las acciones para combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno?

Tiene que continuar una política en donde el presidente o presidenta de la República no sea corrupto, porque si arriba hay corrupción, pues abajo también habrá corrupción; hay que seguir profundizando en lo que es la vigilancia de los recursos públicos y la transparencia.

¿A usted también le estorba el INAI?

No es un asunto de estorbar o no, el asunto es de cómo garantizamos la transparencia, está la idea de que para resolver un problema, creas una comisión y no necesariamente los problemas se resuelven creando una institución, a veces creas una institución y de todas maneras siguen los problemas; el tema del INAI, si requerimos mil millones de pesos al año para que haya transparencia, o se puede lograr asegurando que todas las políticas en transparencia se cumplan.

¿Y el INE?

El INE, es el mismo tema de la erogación de los recursos, el otro día vi a Lorenzo Córdova decir que ya no es el INE no se toca, sino la democracia no se toca; eso se debería de haber dicho él a él mismo cuando permitió la compra de votos en el 2012, es decir, lo que se requiere es, sí un organismo autónomo como el INE pero que no erogue tantos recursos. Tenemos una presidenta del INE que sin problema dijo me bajo el sueldo, y eso no va a poner en riesgo la democracia.

¿Bad Bunny o Manu Chao en el Zócalo?

Pues ojalá se puedan los dos, han sido muy difícil ambos, pero además ya trajimos a Rosalía y estamos viendo a ver quién más puede venir, porque estoy convencida de que el Zócalo de la Ciudad de México es el centro del país, no sólo de la ciudad, y es un centro que tiene que estar vivo y en donde la cultura se haga un derecho.

Estos grupos musicales que mucha gente solamente puede ver si paga por un boleto, aquellos que no pueden pagar por un boleto, también tienen la oportunidad de verlos.

¿Cómo le benefician los conciertos?

No me benefician a mí, en qué benefician al pueblo de la Ciudad de México.

La gente está feliz de poder tener un concierto gratuito y que su Zócalo esté vivo siempre





¿Qué fortalezas ve en Marcelo Ebrard?

Él es un hombre que ha hecho política desde hace mucho tiempo, yo más allá de virtudes y defectos de mis compañeros, veo compañeros, Marcelo y Adán.

¿Y Monreal?

Monreal, Noroña, también son compañeros del movimiento y lo más importante es que no nos pongamos a nosotros como el eje central, sino el proyecto; si lo vemos de esa manera, quien salga electo a través de la encuesta para la elección del 2024, siempre va haber unidad.





¿Las fortalezas de la doctora Claudia?

Honestidad, mujer y capacidad para gobernar, pero sobre todo mucha convicción en la transformación de nuestro país.

¿A quién invitaría a sumarse a su campaña y en dado caso, a su gabinete?

A todos, tendrá que darse el caso, un gabinete muy incluyente pero que, sobre todo, represente a nuestro proyecto.

¿Continuará con lo que ha sembrado el presidente López Obrador, o sería el gobierno de Claudia?

No son contradictorias las preguntas, hay que darle continuidad a la Cuarta Transformación y siempre habrá un sello propio en los siguientes seis años después del 2024.

¿Algo que desee agregar?

Estoy muy contenta de estar en Chihuahua, ha sido muy grato el recibimiento, Chihuahua es el estado grande y grande sobre todo por su gente y la diversidad de Chihuahua es una fortaleza de México.





