Sí hay solicitud de extradición contra Ovidio Guzmán, pero no será pronta, confirma Ebrard

El canciller, Marcelo Ebrard, confirmó que existe una solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos en contra de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien fue recapturado la madrugada de este jueves en Sinaloa, pero consideró que la entrega del narcotraficante no será inmediata.

Entrevistado en la sede de la cancillería, luego de encabezar los festejos por el 135 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Japón, Ebrard aseguró, además, que en la captura de Ovidio Guzmán no participaron agencias estadounidenses. “No, que yo sepa no, y creo que yo lo sabría”, afirmó el canciller a pregunta de los reporteros sobre la posible participación de agencias como la DEA en el operativo que llevó a la recaptura del hijo de “El Chapo”.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) agregó que hay registros de una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos contra Ovidio Guzmán, presentada el 19 de septiembre del 2019.

Explicó que para la entrega del narcotraficante, considerado como líder del Cártel de Sinaloa, eventualmente Estados Unidos deberá presentar elementos sobre la acusación de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana en el vecino país.

Además dejó en claro que sería imposible extraditar en el corto plazo, “hoy o mañana” a Ovidio a Estados Unidos ya que se deben cumplir los procedimientos legales y además porque tiene un proceso abierto en México. “Al día de hoy, yo esperaría un proceso aquí en México antes de cumplir con la extradición a Estados Unidos”, subrayó

Además, consideró que la recaptura del hijo de “El Chapo” no tiene nada que ver con la próxima visita que realizará a México el presidente estadounidense, Joe Biden, para participar en la décima Cumbre de Líderes de América del Norte.

“Yo creo que no tiene nada que ver. Este operativo se mantuvo en extrema reserva por parte de las autoridades encargados de hacerlo y no hubo intermediación o consulta política en el gabinete, entonces no hay relación, propiamente, entre la operación policial y la Cumbre”, afirmó el canciller.

Por último Ebrard Casaubón aseguró que hasta el momento, no ha recibido comunicación alguna por parte de autoridades de Estados Unidos tras la captura de Ovidio Guzmán.