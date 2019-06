Si la gente lo pide habrá consulta para juzgar a expresidentes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador defenderá que no se juzgue a los expresidentes por actos de corrupción.

Durante la conferencia mañanera, comentó que si se decidiera llevar a consulta si se juzga o no, a Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, realizarán foros de discusión con los ciudadanos, donde él insistirá en que se opte por el punto final y se sienten las bases para la justicia.

“Habría foros para debatir este asunto, los que estén a favor, los que estén en contra. Yo iría a foros sin excesos, nada más que se supiera cuál es la postura del presidente y votaría en su caso, por pensar en el futuro y gobernar con el ejemplo”, reiteró.

López Obrador comentó que, si en el futuro deciden juzgar a alguien, deberá ser a partir de la actual administración, porque él y su movimiento hicieron el compromiso de acabar con la corrupción y la impunidad.

🔴 #EnVivo #ConferenciaPresidente Si es indispensable se hace, pero yo no creo que debamos estar anclados en el pasado. Solo si es mucha la insistencia de la gente: AMLO [@lopezobrador_] sobre hacer una consulta para enjuiciar a expresidentes https://t.co/ypMR1NWj0j pic.twitter.com/e5t1WSlNi7 — El Sol de México (@elsolde_mexico) 20 de junio de 2019

“Que me juzguen a mí, porque nosotros tenemos el compromiso de cero corrupción, de cero impunidad, pero en función del interés nacional, de lo que le conviene a México, no creo que sea lo mejor la persecución o apostar al castigo de los responsables del fracaso del modelo neoliberal, además, no sólo son los expresidentes”, reiteró.

Sin embargo, comentó que ese es el punto de vista del presidente y al final la decisión se tomará en la consulta, misma que se realizará sólo si es indispensable y una vez que sea aprobada la reforma al artículo 35 de la Constitución