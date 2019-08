Si Morena se echa a perder, renuncio y pido que le cambien el nombre: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá a los legisladores de Morena, “no manchar” el nombre del partido que ayudó a fundar.

Durante la conferencia mañanera, opinó que si se “echara a perder” esta fuerza política por el pragmatismo político y la búsqueda del poder por el poder, no solo renunciaría, sino que hasta le pediría que se le cambiara el nombre.

Política Morena alista la ruta para su dirigencia

“Yo sí, el partido que ayudé a fundar, Morena, se echara a perder, no solo renunciaría, sino me gustaría que le cambiarán el nombre, que ya no usaran ese nombre. Porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país, entonces, no se debe de manchar ese nombre”, expresó durante la conferencia mañanera.

Adelantó que mañana en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, entregará una carta a los diputados y senadores para que se apeguen a los principios políticos de dicha fuerza política.

Además, dejará constancia de que el presidente de la República no intervendrá en el proceso de la elección interna, ni en Morena ni en ningún otro partido.

“Voy a aprovechar para entregarles una carta a los que son militantes de Morena, para fijar mi postura, porque yo soy militante de Morena mi postura. Quiero dejar en claro, primero que nosotros luchamos muchos años, para que no se usara al gobierno en favor de ningún partido, es una lucha de siempre”, comentó.

Opinó que es una pena que los partidos “que nacen defendiendo causas justas” desparezcan, porque pierden sus ideales en el camino, en la ambición del poder por el poder.

Justo después de que se anunciara que el Partido de la Revolución Democrática, busca cambiar su nombre por Futuro 21, así como la salida de Alejandra Barrales, Juan Zepeda y Beatriz Mojica, impulsores de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), en los procesos electorales del 2018.