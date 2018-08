Si no reconocemos errores, no podremos construir: Manuel Granados

El PRD se concentra en la construcción de un diagnóstico para encontrar una cura luego del paso del tsunami de Morena el pasado 1 de julio; mediante la redacción de un documento llamado Ruta Crítica se busca la reconstrucción del partido en unidad y madurez política, sin crucificar a nadie.

Manuel Granados Covarrubias, su dirigente nacional, afirma que para sobrevivir es necesario reconocer los errores del partido, “si no somos autocríticos y no reconocemos errores difícilmente podremos construir hacia adelante”; no obstante, se lava las manos ante el resultado del proceso electoral: “me tocó ejecutar algo que ya se había decidido, a mí me eligieron de octubre a diciembre de este año”.

Está en una disyuntiva el PRD: ¿refundación o nuevo partido con nuevas siglas?

Yo he puesto en la mesa que todos los esquemas tienen que estar, todo lo que sirva fortalecerá al partido, tiene que someterse a la consideración y a la opinión de quienes forman parte de este partido. El próximo año iniciamos ya con seis elecciones locales, muchos nos han dicho que sería muy apresurado cambiar de siglas y de emblema frente a los procesos electorales que tenemos en puerta.

¿Qué le dices a aquellos que te señalan de no haber movilizado a las bases del PRD y dejar la responsabilidad de la campaña a los panistas?

Bueno como lo señalaron en la reunión con los gobernadores de este lunes, no hay ni en el Comité Ejecutivo nacional ni en las dirigencias un señalamiento a mi persona, creo que está muy clara la ruta que me tocó: A mí me tocó ejecutar algo que ya se había decidido, a mí me eligieron de octubre a diciembre de este año; mi permanencia al frente del partido no podrá ir más allá de esta fecha, lo otro tiene que ver con que yo he sido un presidente de territorio y no de escritorio. Desde que asumí la dirección estuve en contacto permanente con nuestra militancia, con nuestros dirigentes, recorriendo el país, hice campaña, incluso hasta en el tema del volanteo en el tema del convencimiento a los ciudadanos de votar por el PRD. Esa es la tarea que a mí me corresponde y, sin lugar a duda, lo he hecho con un gran compromiso y un gran orgullo.

Parte de la derrota, consideran, fue porque hubo agandalle de las cúpulas del PAN y el PRD para ocupar los cargos de elección popular ¿lo considera así?

Lo que he dicho es que en esta ocasión participamos sólo en un tercio del país con candidatos propios, en dos terceras partes del territorio nacional no tuvimoscandidatos propios, fueron de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, lo que se reflejó en este porcentaje electoral.

Yo lo que decidí con Ricardo Anaya es que haría campaña por el PRD en las entidades donde teníamos presencia, y ahí están mis redes sociales, estuve en las entidades, y la verdad de las cosas es que tampoco convenía que hiciéramos campaña en un mismo lugar, cuando podíamos diversificarnos como lo hicimos en este caso; y con mucho orgullo, puedo decir que recorrimos todo el país.

¿Seguirá la línea de un frente legislativo con Movimiento Ciudadano y Acción Nacional en la próxima legislatura?

Recordemos que se firmó un Frente por México hasta el año 2024, que obliga a los tres partidos a tener un acuerdo fundamental en una agenda legislativa común; sin embargo, después del resultado electoral también en el análisis y en el balance de cada uno de los partidos veo las declaraciones de Damián Zepeda diciendo que ellos serán una oposición mayoritaria, la sólida, y que actuaran como Acción Nacional; Dante Delgado presentó una agenda legislativa diciendo que actuarán como Movimiento Ciudadano.

En el PAN se canibalizan para un relevo de dirigencia, ¿en el PRD qué ocurre?

Aquí hay madurez política, hemos preferido la unidad, no se puede achacar a una dirigencia el resultado electoral, en mi caso, todos somos responsables en una u otra medida de la toma de decisiones; insisto a mí me tocó algo que ya se había acordado, yo no participé de los acuerdos, yo vine a ejecutar esos acuerdos, y con mucha dignidad y empeño, he venido también a enfrentar este momento histórico que vive nuestro país.

¿Cuáles serían las tres acciones de reconstrucción inmediata para el PRD?

Lo primero es generar la unidad partidaria que es lo que estamos logrando; segundo, tenemos que cumplir legalmente con del cambio de dirección y lo tercero es el reconocimiento claro a la militancia al trabajo territorial, tiene que haber un trabajo muy puntual con los militantes que están con la bandera del PRD.