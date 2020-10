"Sí Por México" es un movimiento de propuesta, no de oposición: Gustavo de Hoyos

Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex y uno de los convocantes al movimiento Sí Por México, señala en entrevista con OEM que éste busca construir, desde una plataforma heterogénea y plural, una agenda de futuro que no vea al pasado, que no quiera que nos quedemos como estamos actualmente.

“Queremos dejar de hablar de lo que pasa en las mañanas en Palacio Nacional y hablar del país que estamos tratando de construir para el 2030 o 2050. Nuestra agenda es de largo aliento, pero con aterrizajes en el corto plazo en las actuaciones de gobiernos y de los Congresos. Si queremos un mejor medio ambiente la idea es proponer energías limpias, no el carbón; si aspiramos a un país con respeto al derecho de las mujeres, pues buscaremos garantizar leyes que lo protejan; y así con un país más sano o con más inversión en ciencia y tecnología, no con desaparición de fideicomisos”, dice el dirigente empresarial.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Interrogado sobre si lo que aglutina a este movimiento es sólo la oposición al Presidente o el enojo, De Hoyos señala que se autodefinen como un movimiento de propuesta no como de oposición. El núcleo donde gravita esta propuesta de agenda de futuro. Habrá temas que serán contrastantes con la gestión del actual gobierno, pero no habrá de definirse por su oposición al Presidente o a su partido.

Señala que la agenda resultante de este ejercicio de reflexión se le presentará “a todo el que se deje; a todos los partidos, incluido el partido del Presidente. Y procuraremos estar cerca de aquellos partidos, de aquellos ciudadanos que muestren convergencia en torno a esta agenda.

Es enfático al señalar que no es objetivo del movimiento que los atienda el presidente López Obrador, “el mensaje es para la población y de exigencia para todos los gobernantes y partidos”

Deja en claro que es un movimiento, no una organización con presidente o secretarios o delegaciones en los estados, sino que cada una de las casi 400 organizaciones que actualmente lo conforman mantienen sus propios lineamientos, su estructura, sus liderazgos, “Sí Por México es una liga muy horizontal”.

Finanzas Ley antichatarra destruirá 300 mil empleos en medio de la pandemia: Coparmex

No descarta que puedan surgir de su seno liderazgos políticos. “Lo que sí exigiremos a los partidos es que abran espacios de participación a candidaturas externas a ciudadanos. No se empujará a personas específicas; no está proyectando a un líder para cierta posición”.

Asegura que pretenden ser incluyentes de tal manera que sus voceros son mujeres, minorías étnicas, de la comunidad judía, del movimiento LGBT, de las causas ambientalistas, académicos, periodistas, representantes del priismo progresista, etcétera.

Se deslinda de FRENAA y se dice totalmente distinto, “pues ellos buscan la renuncia del presidente y eso no está en el eje de nuestras propuestas. Tiene su lugar como presiente constitucionalmente electo y ni remotamente estamos sugiriendo su renuncia. No tenemos nada en común con FRENAA. Tampoco somos el BOA, el mismo presidente ha reconocido eso”.

Convoca a la ciudadanía a sumarse a este movimiento desde la página www.sipormexico.org y ahí las personas se pueden dar de alta, involucrarse en los grupos de trabajo que se vayan formando, para sin ser una estructura, hacer propuestas en diversos temas como los ambientales, de seguridad pública, derechos de género. “Está abierto a todas y a todos”.

Niega que haya participación de organizaciones, fondos o personas extranjeras en el movimiento, ni está previsto que participen, dice que son mexicanos de carne y hueso los que lo conforman.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer