Si SCJN reforma Ley Bonilla, se sentará la jurisprudencia para modificar cualquier cosa': Junquera Sepúlveda

Ángel M. Junquera Sepúlveda, presidente del Colegio de Abogados de México, asegura que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará una jurisprudencia para “que se modifique lo que se les pegue su regalada gana”, de no respetar el periodo de cinco años del gobierno de Baja California encabezado por Jaime Bonilla Valdez.

“Si el proyecto del ministro José Fernando Franco González Salas queda firme, es decir se baja dos años el mandato de Jaime Bonilla Valdez, pues no se habrá respetado la facultad y soberanía del Congreso estatal, quien respeto al Congreso de la Unión y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, declaró el abogado y asesor del Poder Legislativo de Baja California.

“Si no se respeta el periodo de cinco años del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, lo que si va a ser, es una puerta abierta para que se modifique en la intermedia lo que se les pegue su regalada gana”, dice a El Sol de México.

Foto: Cuartoscuro

El asesor del Congreso de Baja California dice que los diputados locales están reclamando la soberanía del Estado, por lo que será “un ejercicio macabro, que no se respete su soberanía”.

“Jaime Bonilla protestó por cinco años, nosotros llamamos a lo que sucedería reviviscencia, eso quiere decir que todo se retrotrae y quedarían los años. Entonces no tenemos gobernador porque él protestó por cinco años, tendría que ser un interinato y volver a sacar una elección por cinco años y se estaría empatando a la presidencial como ya está hecha ahorita”.

El abogado señala que estima mucho y tiene amistad con los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), pero han estado cometiendo un error al no considerar las constancias públicas sobre el mandato de Jaime Bonilla Valdez.

El 27 de marzo de 2020, Jaime Bonilla Valdez, senador con licencia de Morena, se registra como candidato a gobernador de Baja California para estar cinco años en el puesto, misma que nunca fue modificada, ni publicado ningún ajuste sobre tal lapso, recuerda. En el acto del registro no se le entrega su constancia de éste como candidato porque se argumentan trámites.

Ese mismo día, se dictamina la procedencia de la impugnación del período de 5 años, por lo que se determina que el período sea de 2 años.

Jaime Bonilla busca ampliar su periodo de gobierno en BC / Foto: Cortesía

Al día siguiente, el candidato Bonilla recibe su constancia de registro como candidato, pero el documento señala el período de 2 años.

El abogado cuenta que se impugnó la constancia de registro otorgada por 2 años. Sin embargo, la Sala Regional del TEPJF nunca resolvió el fondo del asunto por una cuestión de forma, ya que se consideró que la impugnación fue extemporánea

El 2 de julio de 2019, Jaime Bonilla acabó con la dinastía del PAN, quien logró controlar por 30 años a Baja California.

El Instituto Estatal Electoral de Baja California otorga la Constancia de Mayoría. Está es por un período de dos años. Pero el candidato Jaime Bonilla impugna la Constancia de Mayoría.

El Congreso de Baja California aprobó la noche del 9 de julio de 2019 una reforma al artículo 8 transitorio de la Constitución local para que Jaime Bonilla Valdez permanezca en el cargo durante cinco años. Todo se logró gracias a 21 votos a favor de un mandato de cinco años y solo un diputado pidió cancelar es propuesta.

La iniciativa para avalar el mandato por cinco años del senador de Morena fue presentada por el diputado morenista Víctor Manuel Morán, quien logró alinearse a una reforma de 2014 para homologar las elecciones estatales y federales.

Foto: Cuartoscuro

El 13 de octubre de 2019, una consulta ciudadana respaldo y dio su apoyo para que Jaime Bonilla Valdez permanezca por cinco años en el gobierno de Baja California.

El 1 de noviembre de 2019, el senador de Morena con licencia tomó protesta como gobernador por un período de cinco años ante el Congreso Local.

—¿Sería un grave problema el que no se respete de cinco años el gobierno de Jaime Bonilla?

—Que no se respete al Congreso de Baja California que vino a resolver lo que redujo a la mitad otro Congreso, es decir se abre por cinco y se ajusta por cinco años después. El Congreso se opuso a lo que se había hecho en México.

—¿Hay presiones empresariales de Gustavo de Hoyos, quien abiertamente ha dicho que quiere ser político, y políticas por ser Baja California, un estado clave para la democracia?

—Baja California es un estado emblemático en cuestiones políticas y en el ámbito político no solo entran los actores que han tenido posiciones de gobierno o posiciones partidistas, sino que también los empresarios.

—¿Aprobar la Ley Bonilla sería una reelección de Jaime Bonilla cómo sucedió en Venezuela y Bolivia?

—No lo veo de esa forma en el estado de Baja California. Imagínate la gravedad del asunto que no se respete la voluntad del Congreso al haber ajustado lo que había estado de origen bien, sin pasarse lo que marca el orden constitucional federal. Me pongo a pensar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avala el proyecto de José Fernando Franco Rodríguez Salas, pues me preocupa mucho que en la revocación de mandato pidieran un ajuste de los seis años.

—¿Sería un precedente para hacer algo en el futuro inmediato?

—Sí, claro. Si no se respeta el periodo de cinco años, lo que si se va ser, es una puerta abierta para que se modifique en la intermedia lo que se les pegue su regalada gana.

—¿Un pronunciamiento a favor del proyecto del Fernando Franco sería como acortar los mandatos de seis años de los gobernadores y el presidente?

—Claro. Me preocupa aparte del razonamiento de Fernando Franco que habla de que se deben homologar las posiciones. Hay una parte que me resulta macabra y no puedo creer que esté con la visión que hemos analizado, por una simple y sencilla razón: Habla y deja entrever que se puede homologar la reelección de los diputados y senadores, alcaldes y me da terror.

—¿Ha sido difícil este debate por mantener el mandato de Jaime Bonilla?

—Lo he sentido muy complicado, me preocupan que vengan presiones hacía los ministros, pero tengo fe en la Suprema Corte Corte de Justicia de la Nación.

—¿Actualmente tu papel es defender al Congreso de Baja California?

—Estoy defiendo al Congreso de Baja California, porque no es un tema del gobernador de Baja California.

—¿El Congreso local demanda su soberanía al poder en México?

—Exactamente. Está reclamando su soberanía, yo creo que es un ejercicio macabro que no se respete la soberanía de Baja California.

—¿Se había visto en la historia de México algo similar?

—No. No hay nada similar.

—¿La decisión de la Suprema Corte de Justica definirá el rumbo político de México?

—Claro. Claro. Es muy importante que esto se resuelva respetando la soberanía del Congreso de Baja California.

Cabe recordar que hace unos días, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Fernando Franco, propuso a sus compañeros mantener en dos años el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla e invalidar la reforma por la que se amplió su mandato.

En su proyecto de sentencia, sobre las impugnaciones presentadas desde octubre pasado por diversos partidos políticos, el ministro Fernando Franco plantea que la llamada “Ley Bonilla” es inconstitucional.

Será la próxima semana cuando los 11 ministros que integran el pleno del máximo tribunal del país discutan la propuesta del ministro Fernando Franco. Se requiere de al menos ocho votos para invalidar el decreto para extender el mandato de Jaime Bonilla.

Entre otros puntos, se expone que la reforma vulneró el principio de certeza garantizado en los artículos 105 y 116 de la Constitución, que consiste en la prohibición a realizar modificaciones sustanciales a las leyes electorales 90 días previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones.