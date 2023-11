Si se consulta a la gente, no habrá problemas para elegir dirigente de la 4T en CDMX: López Obrador

Andrés Manuel López consideró que no debe haber conflictos para elegir al coordinador de los comités de la Cuarta Transformación (4T) en la Ciudad de México si se realiza la elección a través del método de encuesta.

“No pasa nada, si se le pregunta a la gente. Para no equivocarse, lo mejor es preguntar y que no haya dedazo, que no haya imposición”, subrayó este lunes el mandatario federal luego que una reportera le preguntara por los problemas internos en Morena para elegir al líder de la 4T en la Ciudad de México y que eventualmente será el candidato a la jefatura de Gobierno capitalino.

Al interior del partido Morena en CDMX se está viviendo una batalla entre las facciones de los dos principales aspirantes al cargo (Omar García y Clara Brugada) por la disputa del cargo, ante lo cual, el tabasqueño dijo este lunes que no sabe más de lo que los medios de comunicación y las redes sociales han informado.

También insistió en que se deben seguir los estatutos del partido que fundó, donde se indica que debe ser la encuesta el método de selección y subrayó que solo hay problemas cuando hay una imposición.

“Hay problema cuando hay imposición o acarreos, o compra de votos, pero si se hacen encuestas como sucedió en el caso de la renovación para la nueva coordinadora del Movimiento, no hay problema”, mencionó.

El presidente recordó que el partido que fundó tiene 22 gobernadores emanados de sus filas y destacó que fueron elegidos por encuesta: “Creo que Morena tiene como 22 gobiernos estatales y todos han sido electos por encuesta, entonces han sido electos por encuesta y no ha habido problema”.

No obstante, Morena es el partido que más impugnaciones y quejas ha tenido ante las autoridades electorales por la opacidad de su proceso de selección de candidatos mediante encuesta.

Incluso, a finales de agosto, el ex gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla sostuvo que las encuestas de Morena son una simulación y quien designa las candidaturas es el propio presidente de la República.

El senador Bonilla dijo al semanario Zeta que Morena es “peor que el PRI”, porque ese partido “cuando menos no era tan descarado”, pues ya tenían su sistema “y ya saben cómo son sus elecciones y la gente sabía, pero aquí es hipocresía, porque dices ‘somos diferentes’; pero no tan diferentes, ¿verdad?”.

¿Cuándo dará a conocer Morena a sus candidatos?

Este viernes 10 de noviembre, Morena dará a conocer los nombres de las mujeres y hombres que serán sus candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En semanas recientes diversos actores políticos afines a Morena y el Partido Verde en la Ciudad de México se pronunciaron públicamente a favor de que sea Omar García Harfuch, ex jefe de Seguridad capitalino, el coordinador de los comités de defensa de la 4T en la entidad, cargo que a la postre será el candidato oficialista para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ante lo cual, el equipo de su adversaria, Clara Brugada, alcaldesa con licencia de Iztapalapa, señala que es una falta de respeto y de unidad hacia el movimiento de la 4T.

Apenas hace dos días, se volvió a dar un conflicto entre Brugada y Harfuch a menos de una semana de que se dé a conocer al ganador del proceso interno para ser el defensor de la 4T en la Ciudad, pues el equipo de Harfuch publicó un desplegado en un diario donde supuestamente se brinda apoyo del consejo estatal de morensiata hacia el, lo cual fue desmentido por algunos de las personas que aparecían en el desplegado. Esto avivó el conflicto entre ambos contendientes.

Además, se dio a conocer hace unos días en redes sociales un supuesto audio donde Martí Batres, jefe de gobierno capitalino habría operado una guerra sucia para apoyar a Brugada y descarrilar la candidatura de Harfuch. Lo cual fue rechazado por Batres, quien dijo que la grabación se trató de montaje.

La semana pasada Brugada aseguró que Harfuch no le llevaba ventaja en las encuestas y, por el contrario, señaló que entre los dos existe un empate técnico en el que ella ostenta el 47% de intención de voto, contra el 48% del exsecretario de Seguridad.

Según ambos contendientes encabezan las encuestas de preferencia para asumir el cargo de coordinador de los comités de defensa de la 4T, mientras que la lideresa nacional de este movimiento, Claudia Sheinbaum ha llamado a la unidad y pedido que no se caiga “en politiquerías” o en divisiones internas.

“Nuestro movimiento es un movimiento extraordinario y el pueblo de México demanda mucho de nosotros” dijo Sheinbaum.









