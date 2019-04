Si se pasan, ya saben lo que sucede: ¿AMLO amenaza a periodistas?

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje a los periodistas que cubren sus conferencias.

“Vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era buen periodista. Yo discrepo y creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes porque aquí les están viendo y si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede", dijo.

Esto tras ser cuestionado sobre las declaraciones del periodista Jorge Ramos en la conferencia de prensa matutina del viernes.

.@jorgeramosnews aseguró que en los tres meses de la administración de López Obrador han muertos 8 mil 524 mexicanoshttps://t.co/mKkORsizt8 — El Sol de México (@elsolde_mexico) 12 de abril de 2019

Cabe recordar que el viernes Ramos lo confrontó sobre la cifra de homicidios registrada en los primeros tres meses de su Gobierno.

Sociedad Esta es la verdadera prensa Fifí y es de Tamaulipas

El titular del Ejecutivo aseguró que existirá un dialogo circular con los medios de comunicación.

El Dialogo “Será con respeto y mensajes de ida y vuelta porque también eso es importante, porque dicen: 'es que el presidente no debe de desacreditar a los medios'. Ah, ¿los medios sí pueden desacreditar al presidente y el presidente no se debe de defender, se tiene que quedar callado? Eso sí, no, voy a ejercer mi derecho de réplica, siempre con respeto”, indicó López Obrador.

Los comentarios a la prensa por parte del Presidente han generado polémica y critica en múltiples ocasiones.