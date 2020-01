Si SNTE desvió dinero para formar un partido político se investigará, asegura AMLO

Si se comprueba que hubo desvío de recursos públicos desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para formar un partido político, el gobierno federal pedirá a la Secretaría de la Función Pública que investigue, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el primer mandatario afirmó que no intervendrá en asuntos partidistas y si se presume de un presunto delito electoral, corresponderá a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, tomar acciones.

“Vamos a ver de qué se trata y que nos corresponde a nosotros, porque no nos inmiscuimos en asuntos partidistas, solo que haya desvíos de recursos públicos. Y si hay presuntos delitos pues existe la Fiscalía General y la fiscalía también electoral que tiene el propósito de cuidar que no haya fraudes que no haya violaciones a la ley”, comentó durante la conferencia matutina.

La semana pasada El Sol de México documentó que la SNTE trabaja con Grupo Social Promotor de México, para fundar un nuevo partido político con recursos del sindicato.

Al respecto el Instituto Nacional Electoral ha señalado que sería necesario realizar una auditoría al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.