Sigue a detalle el agenda de AMLO este 23 de noviembre

Descartan impacto bursátil por segunda encuesta de AMLO

La consulta ciudadana que inicia este fin de semana para definir el futuro de 10 proyectos clave para el próximo gobierno no tendrá un impacto negativo en los mercados, debido a que no hay obras en desarrollo que pudieran eliminarse ni iniciativas que afecten la economía del país, señalan expertos.

“Las propuestas que se presentan en esta consulta en particular son proyectos que todavía no están andando, como era el caso del aeropuerto, entonces no va a haber una cancelación de ningún proyecto y tienen que ver más con la preferencia de la gente sobre el Tren Maya o si se gasta en ciertos rubros de programas sociales”, detalló Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex.

