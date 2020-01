Sigue a detalle la agenda de AMLO este 27 de enero

Nada, nada, nada. Silencio: AMLO por proceso interno de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que mantendrá silencio sobre la elección interna de Morena.

"Nada, nada, nada, silencio. No hay cómplices si no que no me corresponde y no tengo por qué participar en eso y ya lo he dicho y deseo a todos los partidos que resuelven sus diferencias con la democracia”

Cabe recordar que este domingo Morena llevó a cabo su elección interna en la que eligió a Alfonso Ramírez Cuéllar, como dirigente electo, sin la participación de Yeidckol Polevnsky, quien desconoció los acuerdos tomados.