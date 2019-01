Sigue a detalle la agenda de AMLO este 28 de enero

Luego de que el ex presidente Vicente Fox tuiteó que Olga Sánchez Cordero y Alandro Gertz Manero también trabajaron durante su administración, López Obrador dijo que no se se enganchará en discusiones.

No voy a engancharme con ese asunto del ex presidente Fox, él está muy activo, opinando bastante, yo lo único que puedo decir que es un sistema político como el nuestro la responsabilidad principal lo tiene el Presidente, no los colaboradores, si hay voluntad política del Presidente se avanza, el ejemplo se da arriba. No tiene que ver con los colaboradores.