Sigue la agenda de AMLO este 1 de abril

Luego de los conflictos internos que están sucediendo al interior de Morena, el Presidente dijo que él tiene licencia en el partido por lo que no sabe lo que está sucediendo.

Al ser cuestionado sobre si llamaría a la unidad de su partido que lo impulso a la Presidencia, López Obrador aseguró que es distinto trabajar en el partido y en el gobierno, por lo que estableció que no hay partido predilecto, preferidos, sindicato, medios o grupos de interés.

No me corresponde atender asuntos de grupos, partidos políticos. No sé que está sucediendo, no me entero, no me dicen nada