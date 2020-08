Sigue la agenda de AMLO este 10 de agosto

Agradece AMLO a empresarios que no han aumentado costo de combustibles

Este​ lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a los empresarios que no han aumentado los precios de las gasolinas y venden el combustible "a precios justos".

En conferencia de prensa aseguró que "siempre se tiene que considerar que la IP debe tener utilidad, pero tiene que ser una ganancia razonable y no excesiva, que no sea lucro, que sea una ganancia que no afecte la economía familiar".