Sigue la agenda de AMLO este 10 de febrero de 2021

No soy partidario de que se regulen redes sociales: AMLO por iniciativa de Monreal

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no es partidario de que se regulen las redes sociales, esto tras ser cuestionado por la iniciativa del senador de Morena Ricardo Monreal.

La iniciativa que generó polémica, prevé sanciones de hasta 89 millones 620 mil pesos por vulnerar la libertad de expresión.

"Se trata de temas pues polémicos, yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación; que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura; no acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos legal y legítimamente constituidos, eso no puede ser".

Sin embargo dijo que el senador está en su derecho de presentar la iniciativa.