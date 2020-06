Sigue la agenda de AMLO este 10 de junio

"Que nunca jamás se reprima a México", AMLO recuerda y pide no olvidar el Halconazo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo al inicio de su conferencia que hoy se recordará el hecho histórico de la represión del 10 de junio de 1971 haciendo alusión a la "Matanza del Jueves de Corpus" o también conocido como "El Halconazo", con el objetivo de que “no olvidemos y nunca jamás se reprima en México”.

“No a la represión. No a la represión, no a la tortura, no a las desapariciones forzadas, no a las masacres no a la violencia”.

Comentó que las diferencias se deben resolver de manera pacífica y que no se utilice al Estado y sus fuerzas de seguridad para reprimir al pueblo, por lo que pugnó que siempre debe haber prudencia y evitar sacar los afanes autoritarios.