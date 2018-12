Sigue la agenda de AMLO este 13 de diciembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió su conferencia matutina con el tema del presupuesto de la Federación que será entregado el próximo sábado al Congreso de la Unión.

Será un presupuesto equilibrado, realista, que no signifique déficit, es decir, que no se solicite crédito, endeudamiento, que no se gaste más de lo que se está calculando obtener de ingresos, que haya equilibrios macroeconómico, que no aumenten impuesto, que no haya impuesto nuevos.