Sigue la agenda de AMLO este 14 de septiembre

Recolecta de firmas debe ser hábito de ciudadanos, dice AMLO sobre consulta contra ex presidentes

Carlos Guevara | El Sol de México

A 24 horas de que venza el plazo para solicitar la consulta para juzgar a ex presidentes, López Obrador felicitó a ciudadanos que están llevando a cabo la recolecta de firmas; “reconocerles que son buenos ciudadanos porque es el derecho que tenemos para poner en práctica la democracia participativa, no quedarnos solo en la democracia representativa, avanzar. No es que ya elegimos a nuestros representantes y que ellos decidan, no. Cuando se traten de temas de interés general que podamos participar todos los ciudadanos en las decisiones como en este caso.

“Esta práctica de la democracia participativa tiene que quedar establecidas como un hábito en nuestro país y nos vamos a sentir muy satisfechos, esto ya se aplica en otros países del mundo cada vez que se requiere. Por eso es el referéndum, el plebiscito, la consulta, la revocación del mandato.