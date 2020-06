Sigue la agenda de AMLO este 15 de junio

Luego de que el viernes pasado, se difundiera en redes sociales la supuesta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el presidente apuntó lo siguiente:

Se comprobó que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba, que había sido detenido este personaje o que había fallecido. Mentiras, todo esto que está sucediendo, de mentiras o noticias falsas.

Nosotros ya hemos definido la política en materia de seguridad y aquí se ha expuesto y estamos atendiendo las causas que originan la violencia.

Pensamos que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego; hay que garantizar mejores condiciones de vida, de trabajo a todo el pueblo, antes se abandonó a la gente, a los jóvenes y por eso se desató la inseguridad y la violencia.

No hay impunidad. Antes, para que no se nos olvide, había contubernio de delincuentes con autoridades, se llegaba hasta el extremo que los delincuentes imponían a las autoridades municipales, a veces tenían acuerdos estatales y como todos sabemos llegó el caso vergonzoso que un secretario de seguridad pública del gobierno federal estaba al servicio de la delincuencia, algo que ahora se está ventilando porque este personaje está recluido.

Aquí en el caso de Veracruz se ha avanzando porque está bien pintada la raya entre delincuencia y autoridades, antes no era así en Veracruz, había protección, había contubernio entre delincuencia y autoridades.

Se va a detener a todos los que están al margen de la legalidad, no hay protección, no hay privilegios, no hay impunidad para nadie.

Antes se protegía a una banda y se perseguía a los otros, a los que no tenían acuerdo, ahora no, ahora es parejo para todos por igual; el que comete un ilícito tiene que ser castigado