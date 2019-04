Sigue la agenda de AMLO este 16 de abril

Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sus palabras a los periodistas fueron mal interpretadas, pues no amenazó a os periodistas.

El mandatario indicó que quiso dejar en claro que la prensa se regula con la prensa, “que no debe haber censura, no debe limitarse la libertad de expresión, pero somos libres para dialogar y debatir, argumentar y replicar”.

Aseguró que como los medios, los servidores públicos tenemos el derecho de ejercer nuestra libertad.

Aclaro esto porque algunos sintieron que era una amenaza ya les he dicho nosotros no vamos actuar como los gobierno neoliberales, no vamos hacer lo que injustamente le hicieron a Carmen Aristegui o lo que le hicieron a muchos periodista del país