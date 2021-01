Sigue la agenda de AMLO este 18 de enero de 2021

Mujeres deben decidir sobre aborto: AMLO

Juan Pablo Reyes | El Sol de México

Tras ser cuestionado sobre la posibilidad de que se legisle para que la mujeres accedan al aborto legal, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que la consulta ciudadana es un mecanismo que se puede aplicar en este tema.

En conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, López Obrador expuso que la interrupción del embarazo es un asunto que deben decidir las mujeres sin la intervención del gobierno o las iglesias.

“Nosotros vamos a respetar lo que lo que se proponga, desde luego existe un mecanismo democrático, que es la consulta, que podría aplicarse y que sea un asunto que decidan las mujeres, no las iglesias, no los gobiernos, pero que sea propuesto he promovido por quién lo desea, con toda libertad”, explicó el mandatario.