Sigue la agenda de AMLO este 18 de marzo

AMLO no ve mal otorgar concesiones de radio y televisión a Iglesia

Gabriela Jiménez | El Sol de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador no ve mal que se le otorguen concesiones de radio y televisión a todas las manifestaciones religiosas, "hay cosas que si se tratara de prohibir, no se deberían de transmitir en radio y en televisión, pero el que las iglesias de todas las manifestaciones tengan posibilidad de tener tiempos y espacios, no lo veo mal", expresó durante la conferencia mañanera.

Acotó que si en el análisis de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público es viable la reforma, le gustaría que se abrieran los espacios públicos para los creyentes y los no creyentes.

