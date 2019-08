Sigue la agenda de AMLO este 19 de agosto

El pasado fin de semana se registraron hackeos a cuentas oficiales de seguridad de varios Estados, el presidente López Obrador afirmó que no es un cobarde y que sus estrategias continuarán.

Indicó que tiene miedo como cualquier ser humano pero no lo detendrán amenazas para cumplir su propósito de la transformación del país.

No soy cobarde, soy un ser humano que tiene miedos como todos, pero no soy cobarde y no voy a dar un paso atrás en el propósito de transformar al país ni un paso atrás ni para dar un impulso