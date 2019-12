Sigue la agenda de AMLO este 2 de diciembre

Lamenta AMLO lo ocurrido en Villa Unión, Coahuila

Gabriel Xantomila | El Sol de México

Respecto a Villa Unión, Coahuila donde perdieron la vida 22 personas, dijo que el gobierno local ha cuidado el tema de seguridad pública, que más atención dedica al tema y en los próximos días habrá un informe de cada estado, porque hay autoridad que se aplica todos los días y otros gobernadores que no se levantan temprano y es lamentable que donde no participan haya altos índices de inseguridad, no estamos echando culpas, aclaró.