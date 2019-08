Sigue la agenda de AMLO este 20 de agosto

En la Guardia Nacional no se permitirá violación a derechos humanos, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se tolerará ninguna violación a los derechos humanos en la guardia Nacional, “no hay gracias, no hay masacres, es distinto el gobierno, completamente distinto, todos los días me reúno y recibo el parte de todo lo ocurrido a nivel nacional”.

Esta mañana en la conferencia explicó que “hay materias en la formación que tienen que ver con la protección de los derechos humanos y están actuando con rectitud”.