Sigue la agenda de AMLO este 23 de diciembre

AMLO lamenta maltrato a médicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió la labor del secretario de Salud, Jorge Alcocer y del subsecretario, Hugo López-Gatell, los médicos al frente de la pandemia de Covid-19, y lamentó que por cuestiones de politiquería se les maltrate y critique.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario cuestionó que en el pasado no había críticas tan severas contra los funcionarios de Salud y al gobierno en turno.

"A veces me da coraje de que se les maltrate, me molesta. Están muy enojados pero tiene que haber responsabilidad. Llama la atención a que estaban acostumbrados a cuestionar y ellos no podían ser tocados, eran los intocables", externó López Obrador.