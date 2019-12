Sigue la agenda de AMLO este 24 de diciembre

Gobierno informa sobre las concesiones mineras en cada sexenio

Esta mañana el mandatario dio a conocer el número de concesiones que cada presidente dio a empresas mineras, aseguró que en un sexenio se entregó todo.

Aclaró que no se cancelarán concesiones ni se cerrarán minas pues "no se puede decir que ya no habrá minería en el país".