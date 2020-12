Sigue la agenda de AMLO este 24 de diciembre

Vacuna contracovid llegará a regiones más apartadas del país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se llegará a los sitios más apartados del país para aplicar la vacuna contra el Covid-19 gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas pues, dijo, se tienen aviones y helicópteros para llegar a todas las regiones.

Ante esto, el mandatario pidió confianza a los mexicanos en la vacuna pues "no permitiríamos que se usara una vacuna que dañara, no lo haríamos en ningún caso, por convicción no se permitiría".

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo Federal detalló que en 22 estados del país la situación de la pandemia es estable y en 10 hay mayor preocupación.

