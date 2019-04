Sigue la agenda de AMLO este 25 de abril

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no defenderá a su compadre Miguel Rincón, quien participa en la licitación del Consejo Nacional del Libro de Texto Gratuito.

Sin embargo, señaló que si no hay un impedimento legal, el dueño de BioPappel podrá concursar en el proceso de contratación pública.

Si está impedido no podría participar. No si legalmente no tiene problema podría participar yo no protejo a nadie ni acepto influyentismo de nadie ni de amigos ni de familiares