Sigue la agenda de AMLO este 26 de noviembre

Presentan convocatoria para la Constitución Moral

Este lunes el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y su equipo presentan la convocatoria para la elaboración la Constitución Moral.

En dicho evento se encuentra Enrique Galván Ochoa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Verónica Velasco Aranda y Jesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador general de Comunicación Social del gobierno electo.

Ramírez Cuervas citó la “Cartilla Moral” de Alfonso Reyes como inspiración de la futura Constitución Moral y enalteció los usos y costumbres de las comunidades indígenas, quienes dan valor a la palabra y consideran que el Gobierno es un acto de servicio.

Las propuestas para la redacción de este documento se recibirán a partir del 3 de enero hasta el 30 de enero, “tendrán que ser propuestas contundentes de no más de cuatro cartillas”, dijo Enrique Galván Ochoa.

En tanto Verónica Velasco dijo que este documento “no es una constitución jurídica, no es un intento por normar la vida privada o construir un modelo autoritario de gobierno. No se va a obligar o imponer nada a nadie. No es catequismo. Vivimos en un estado laico".