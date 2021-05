Sigue la agenda de AMLO este 3 de mayo de 2021

“Ya no hay la prepotencia que había antes”, AMLO sobre viaje de lujo de cónsul de Estambul

Ahí va poco a poco cambiando el estilo de comportarnos como servidores públicos, es un proceso y yo pienso que se ha avanzado mucho el que ya no hay la prepotencia que había antes”, esta fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el viaje de primera clase de la cónsul de Estambul, Isabel Arvide.

De acuerdo con la Ley de Austeridad Republicana está prohibida la adquisición de boletos de avión en primera clase o de negocios, por ello se debe realizar la compra con anticipación y se optará por tarifas turista o comercial.

Al llegar a la ciudad de Chetumal y ser confrontada no sólo por esta situación sino por su nombramiento como diplomática, la cónsul culpó a los reporteros de ocupar demasiados lugar, motivo por el cual, según ella, viajó en primera clase, y mencionó sobre su nombramiento que "al presidente no se le dice que no"





Lee más aquí

​