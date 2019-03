Sigue la agenda de AMLO este 4 de marzo

Banco del Bienestar recibirá las remesas de los migrantes mexicanos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Banco del Bienestar recibirá las remesas de los migrantes mexicanos a una tarifa más baja que la de la banca comercial, donde destaca la presencia de Banco Azteca, propiedad de su asesor empresarial Ricardo Salinas Pliego.

“Por cada movimiento cobre más que lo que cobra la Banca Comercial, no tiene sentido; y además no hay ni una razón para que no sea eficiente y se obtengan, incluso ganancias, no pérdidas, en la operación de este nuevo banco. Y este Banco del Bienestar también puede recibir remesas, esa es la idea”, dio a conocer en la conferencia mañanera.

