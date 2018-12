Sigue la agenda de AMLO este 6 de diciembre

En cuanto a los salarios de los funcionarios, AMLO manifestó su inconformidad y aseguró que nadie puede ganar más que el presidente de la República.

No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No puede ser que un servidor público gane 600 mil pesos mensuales y todavía se diga que es el encargado de impartir justicia, eso no puede seguir pasando en el país.