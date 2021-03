Sigue la agenda de AMLO este 8 de marzo de 2021

AMLO insiste que vallas son para evitar violencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a pronunciar sobre las vallas instaladas al exterior de Palacio Nacional y monumentos históricos en el primer cuadro de la Ciudad, donde insistió que se usan para evitar la violencia y además sostuvo que en el pasado no había este tipo de manifestaciones.

"También hay algo que es importante: nuestro gobierno no va a desatar nunca la represión, nunca se va a reprimir al pueblo de México; no se va a usar nunca la policía ni el ejército para reprimir al pueblo, somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia y no queremos que se lastime, se dañe a nadie".

"No queremos heridos, no queremos que nadie se afecte, tenemos que cuidar a las mujeres, tenemos que cuidar incluso a quienes vienen a protestar aún de manera violenta, porque imagínense: un petardo o una bomba molotov le estalle a quien la utiliza. No queremos eso, nosotros amamos la vida, queremos la paz y hay muchas maneras de protestar de forma pacífica, incluso de alzar la voz e insultar pero no de tirar bombas, no usar martillos, no incendiar".

"Antes no habían esas protestas, empezaron con nuestro gobierno, porque valiéndose de un movimiento justo, noble, se aprovechan para lanzarse en contra del gobierno. Es que ya rompimos el pacto, pero el pacto que había con la oligarquía que se dedicaban a saquear, a robar y eso los trae muy molestos. El pacto de no cobrarles impuestos que existía a las grandes corporaciones empresariales, financieras, porque entre otras cosas, era una injustica que el pueblo pagara impuestos porque en todo lo que compramos va el IVA (Impuesto al Valor Agregado), y a los grandes se les devolvían los impuestos, todo esto vinculado con el control que ejercían y siguen teniendo los medios de comunicación".