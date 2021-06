Aureoles asiste a Palacio Nacional y AMLO se niega a recibirlo

Luego de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acudió esta mañana a Palacio Nacional para solicitar una audiencia con Andrés Manuel López Obrador y presentar las supuestas pruebas que, dijo, relacionan a Morena con el crimen organizado en la entidad, el presidente de México rechazó recibirlo.

“No porque no me corresponde, es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE y está el Tribunal Electoral y si se trata de una acusación sobre un ilícito, hay que acudir a la Fiscalía. Entiendo que viene aquí porque quieren aprovechar que están ustedes y no es poca cosa la mañanera”, destacó.

De pie, afuera de Palacio Nacional en la entrada por la calle de Moneda, el gobernador de Muchoacán esperó sentado en un banco verde, desde antes de las 7:00 horas para ser atendido por López Obrador.

El mandatario recibió este lunes a los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral; Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y Jalisco, Enrique Alfaro, con quienes aseguró López Obrador trató temas en favor del desarrollo de sus estados, pero dijo que no tratará temas electorales con el michoacano. Aureoles respondió que se quedará afuera de Palacio Nacional, aunque no lo quiera recibir el presidente.

"El presidente me pidió pruebas sobre la vinculación de Morena con el crimen organizado y su intervención en la elección. Hoy le solicito audiencia para mostrarle toda la información que tengo personalmente ya que es un tema muy delicado y peligroso para la nación", expresó Aureoles en sus redes sociales.

El jueves pasado, el presidente dijo que si Aureoles tenía pruebas sobre las acusaciones de que Morena ganó las elecciones en la entidad gracias a la ayuda del crimen organizado, las presentara.

“Presidente, su partido se convirtió en el instrumento del narco y estoy seguro que usted, como jefe del Estado mexicano, comparte mi preocupación. Todos sabemos que compartir esta información abiertamente pondría en riesgo la vida de las personas y eso es algo que usted no permitiría en ninguna circunstancia. Sé que el presidente es un humanista y entiende lo que digo”, escribió en su cuenta de Twitter.

El gobernador aseguró que no entregará las supuestas pruebas a nadie más que al presidente López Obrador, a quien recriminó que pese a que ha le solicitado audiencia en siete ocasiones “no se ha dignado en recibirme”.

Reiteró su propuesta de que se anule la elección del estado de Michoacán por la supuesta intervención de la delincuencia organizada y que cuenta con material fotográfico muestra la operación de grupos delincuenciales a favor de los candidatos de Morena.

