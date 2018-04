Silvano Aureoles nunca apoyó al Frente, acusa Damián Zepeda

El dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, acusó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, de intentar sabotear la construcción del frente opositor desde un inicio y, dijo, que por ello no le extraña que apoye abiertamente al candidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade.

Además, consideró que la actitud de Aureoles responde al cobro de factura que le hizo el PRI, que supuestamente lo habría ayudado a ganar la elección en Michoacán.

Pero consideró que el caso del gobernador es aislado, pues el PRD está comprometido con la campaña de Anaya.

En entrevista con El Sol de México , Zepeda dijo que después de que Ricardo Anaya ganó el debate inició una nueva etapa en su campaña que será de mayor acercamiento con los ciudadanos y de hacer un llamado al voto útil.

“Nosotros entramos a una nueva etapa y de ahí que se manifieste el relanzamiento de la campaña donde queda claro que la elección es de dos y que Ricardo Anaya Cortés es el único que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador, toda la campaña va a estar enfocada a contrarrestar visiones con el político tabasqueño entre la perspectiva que tiene el Frente con Anaya y López Obrador”, explicó.

¿Cómo toman deciones conjuntas MC, PRD y PAN y cómo las aterrizan en la militancia?

El máximo órgano es la Comisión Única Nacional Ejecutiva donde estamos los tres presidentes nacionales de los partidos ahí, es el máximo órgano de decisión y después hay una serie de coordinaciones con perfiles de una amplia experiencia.

Están algunos del PRD, otros del MC y de la sociedad civil. Esta coordinación está ubicada en la CdMx.

Claro que en una campaña presidencial es mucho de aire, a través de los medios de comunicación: televisión, radio, prensa, es como tienes la manera de transmitir tu mensaje, pero también con el día a día…diario tenemos eventos de acercamiento con los ciudadanos.

En cuanto a la dirección nacional también diariamente nos reunimos y hacemos evaluaciones.

¿El PRD está comprometido con la campaña de Anaya?

Una cosa es el caso de Silvano Aureoles y otra cosa es el PRD. Tenemos al PRD comprometido con la campaña y ejemplo de ello es el presidente nacional de ese partido, Manuel Granados, haciendo una gran campaña, cerrando la pinza, trabajando en conjunto, saliendo a giras, pidiendo el voto, defendiendo el programa, lo vemos muy comprometido con la campaña y con la Coalición. Al igual que a

Dante Delgado Rannauro. A Silvano Aureoles Conejo todos lo conocemos, todos sabemos cómo llegó gracias al PRI y le fueron a cobrar la factura.

Silvano nunca ha estado apoyando al Frente. Empezó a sabotearlo desde el principio y nosotros nunca sentimos que nos apoyara como es evidente... que le vaya bien en su nueva casa el PRI.

¿Iría el diputado Marko Cortés en lugar del hermano de Aureoles en la lista?

Que se vaya completo. Esa posición se debe de revalorar. El PAN propone en que el principal impulsor de esa candidatura fue y es Silvano y tomó otra decisión; creemos que lo sensato para el proyecto del Frente y para que tenga una consolidación que se apoye verdaderamente a las candidaturas que sea gente comprometida con el proyecto y no encabezándolo una persona con otro proyecto, es decir, alguien que está apoyando a otro candidato.

Libre es de apoyar otro proyecto, otro candidato pero entonces adiós.

¿Hay campaña de brazos caídos en las bases del PAN, PRD y MC por el agandalle de candidaturas?

Yo veo muy comprometido al equipo.

Los eventos de Ricardo Anaya han sido los más masivos. Si tú te pones a revisar los eventos cada vez estos son más grandes los de Ricardo Anaya. Es una campaña activa, motivacional y ahorita sin duda hay un gran entusiasmo por el gran desempeño de nuestro candidato en el debate y yo te diría que vamos muy bien.

¿Andrés Manuel se queja de guerra sucia?

No aguanta el contraste de ideas por eso no le gusta debatir. Creía que iba solo y que nadie lo podía parar y creo que hoy ya se dio cuenta por supuesto que está tocado, que perdió el debate y ahora están descontrolados, y ahora se dedican a ofender a la sociedad civil y de calificarlas como de fifís. Un gobernante que no tolere una crítica de las ONG es sumamente peligrosísimo.