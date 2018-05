Sin AMLO, candidatos participan en el Foro 10 por la Educación

Con el objetivo de que el próximo presidente de México tanga un plan de gobierno educativo realista y constructivo, la red de organizaciones "Suma por la Educación", se reunió por separado con cuatro de los cinco candidatos.

Al Foro 10 por la Educación solamente asistieron el aspirante por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, candidato presidencial de Por México al Frente y los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez "El Bronco".

En tanto, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, canceló por motivos de agenda, su participación.

Meade se dice abierto al diálogo con la CNTE, pero rechaza dar atrás a la evaluación docente

El primer candidato en participar fue José Antonio Meade, quien aseveró que hay que esperar a que la reforma educativa madure y seguramente se le podrá hacer matices, pero rechazó dar marcha atrás a la evaluación docente.

Advirtió que lo que hoy está en juego en la boleta electoral es la decisión de quién está en el centro del sistema educativo, si los niños o los intereses políticos.

Ante profesores, investigadores, maestros, padres de familia, se dijo abierto al diálogo con la disidencia magisterial encabezada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero advirtió que no habrá marcha atrás en la evaluación ya que no se puede subordinar el futuro de la niñez y los maestros a intereses políticos.

Por ello el aspirante a la Presidencia de México lamentó que haya candidatos que prefieren encontrarse con otros intereses que no son ni los de los niños, ni la educación, en alusión a la insistencia de Andrés Manuel López Obrador de cancelar la reforma en materia educativa.



En ese sentido respaldó el spot “¿Y si los niños fueran candidatos?” de la organización Mexicanos Primero, y pidió a la sociedad civil no tener miedo y exigir que se mejore el sistema educativo del país en beneficio de millones de niños y jóvenes pero también de la nación.

Meade dejó claro que en caso de llegar a la Presidencia de la República mantendría la evaluación magisterial y advirtió que aquel maestro que no se someta a esa medida “se va a quedar fuera” de la modernización y la posibilidad de estar en una aula dando clases.

Respecto a la posibilidad de mantener la entrega de recursos a los sindicatos magisteriales, entre ellos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se dijo dispuesto, siempre con total transparencia y que los gremios rindan cuentas.

José Antonio Meade ofreció mejores salarios a los maestros, infraestructura, elementos didácticos, capacitación y apertura a fin de que pueda ser más los profesores los que participen.

“La evaluación no tiene ni debe tener una percepción punitiva, la evaluación es lisa y llanamente (para) que nos permita saber si le hemos cumplido a los maestros dándoles los mejores espacios de capacitación y si le hemos cumplido a los alumnos ayudándoles efectivamente a aprender", agregó.

Zavala dice, sería implacable contra el desvío de recursos

Por su parte, la candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, estimó que la reforma educativa está en riesgo por lo que pidió defender lo alcanzado.

Al responder a cuestionamientos de representantes de organizaciones de la sociedad civil, dijo que los logros educativos pueden verse inmediatamente “si nos olvidamos de la grilla y politización y nos dedicamos a sostener lo que ya hemos logrado”.

Por lo anterior, “si es necesario prepararse para la resistencia, pues prepárense, porque siempre la tendrán independientemente de quién gana”, subrayó en la actividad realizada en un conocido hotel capitalino.

Señaló la importancia de informar a papás y maestros los beneficios de la reforma educativa, así como ofreció que de obtener el triunfo encabezaría un gobierno con absoluta transparencia, abierto y totalmente digitalizado, para que cada uno sepa a dónde se destina lo recaudado en impuestos.

“La transparencia es un aliado en términos de evitar la corrupción, pero también de eficacia de los programas y de eficacia del gasto público”, expresó Zavala Gómez del Campo al aseverar que de ganar las elecciones del 1 de julio próximo sería implacable contra el desvío de recursos destinados a la educación.

Se pronunció en favor de que se imparta inglés no solo en las primarias y el bachillerato, sino también en las normales, así como por una educación incluyente, en la que el sistema braille esté presente en los planteles.

Expresó su apoyo a la evaluación de los maestros, pero no en el sentido de premiar o castigar, y dijo que de ganar conectaría a internet a todas las escuelas del país, aplicaría la ley a los profesores si no dan clases y que se apoyaría en las organizaciones civiles para conocer la infraestructura y tecnología que hace falta en cada escuela.

La candidata expuso que otra propuesta suya es que fortalecería el presupuesto y autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y sobre el abandono escolar, anotó que se diseñaría una política directa que lo evite.

Anaya propone continuart con evaluación, sin imposiciones

Durante su participación en el evento 10 Preguntas por la Educación, el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés señaló que para mantener la mejora educativa es necesario seguir evaluando a los docentes, pero acotó que no es con medidas punitivas como debe mejorar la calidad pedagógica de los maestros, sino con capacitación.

En este sentido, detalló que a nadie le gusta ser evaluado, pero dijo que es necesario, pues lo que no se mide no se puede mejorar, y se debe interpretar para hacer una reforma más pedagógica.

Sobre esto, bromeó con la concurrencia y señaló que para evitar evaluaciones que no lleven a nada, se debe evitar el “síndrome del zopilote estreñido: que planea pero no obra”, al indicar qué en ocasiones la planeación que ocupa demasiado tiempo no se cristaliza en el trabajo educativo.

En cuanto a la reforma magisterial subrayó que su enfoque “no debe ser punitivo”, y recordó que fue un acuerdo con el Congreso sin tomar en cuenta a los maestros, por lo que subrayó que la relación con estos últimos se encuentra fracturada y en gran medida se debió a que no se explicaron los alcances.

Por esto, dijo que “tenemos que empezar por reconocer que hoy está fracturada la relación con el magisterio, hay que hacer una labor de pedagogía con un objetivo claro, que es, sí introducir la evaluación, pero otra vez, si no los logramos convencer (a los maestros) de que se trata de mejorar, lo que vamos a tener es todo tipo de resistencias, ahora hay grados dentro del problema”, indicó.

En cuanto a las resistencias a la Reforma Educativa, se le preguntó si era a la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE) a quien se refería, por lo que afirmó al señalar que el problema para que la acepte este sindicato magisterial “es muchísimo más complejo y va a requerir intervenciones más decididas”, señaló.

Anaya concluyó en que dar marcha atrás a la Reforma Educativa sería “una regresión gravísima para el país, porque son pasos que llevó mucho tiempo avanzar desde la alianza por la mejora educativa”, la cual “no hubiera sido posible sin la sociedad civil”.

Dijo también que con ella, se logró detener la herencia y venta de plazas en el magisterio, y quien es responsable de ese logro, subrayó, es la sociedad civil, por lo que calificó que dar marcha atrás a esta reforma “sería un error histórico”; pero reconoció también que de parte de quienes estuvieron en la función pública, incluido él, no comunicaron de manera adecuada sus beneficios y hoy muchas de la resistencia qué hay con buenos maestros se hubieran evitado con una buena pedagogía y hoy se tiene que hacer cargo de ese reto.

“Necesitamos convencer a quienes son nuestros principales aliados, que son las maestras y los maestros, que esta reforma se diseñó para que este sea un mejor país, para mejorar la calidad en educación, Y no para perjudicar a ninguna buena ningún buen maestro”, concluyó.

El Bronco dice que "hay que mocharle el miedo a las evaluaciones"

Por último se presentó el candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez "El Bronco", se dijo a favor de continuar con la evaluación docente, pero se debe también comunicar de una mejor forma.

"Hay que mocharle el miedo a las evaluaciones (...) Tenemos que evaluar el talento, más que el conocimiento", dijo.

Afirmó que los niños del país necesitan un mejor maestro, pero también un papá y una mamá que les pongan atención.

“Para evitar la deserción hay que invertir en que las escuelas estén agradables, que los estudiantes se sientan a gusto aprendiendo”.