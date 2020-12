Sin cabello y con buen humor, El Mijis celebra que ya no tiene cáncer

Pedro Carrizales, mejor conocido como El Mijis, anunció en sus redes sociales que venció al cáncer de próstata que padeció desde hace un año.

El también diputado local de San Luis Potosí, compartió una fotografía donde luce sin cabello portando una boina negra; "un año tres meses después, me dieron la noticia de que ya no existe cáncer en mi cuerpo" apuntó.

En la imagen compartida también aparece Citlali Hernández, secretaria general de Morena. "Sé que por algo Dios me dejó seguir viviendo; desde aquí, les juro que así como vencí al cáncer, algún día venceremos la desigualdad", añadió el legislador.

El pasado 22 de septiembre, el diputado dio la noticia de su enfermedad asumiendo que le daba miedo aceptar la realidad y que entraría a cirugía.

"Me alejé y guardé la noticia sin ver que podía lastimar a quienes me aman (…) Les juro que la voy a librar y chambearé hasta mi último gramo de vida; nunca dejo luchas a medias", señaló en su momento.

El 20 de noviembre dijo en otra publicación en su cuenta de Twitter que con el cáncer, su cuerpo ha vivido los meses más difíciles de la vida, pero que su alma y mente se iluminaron.

"Jamás imaginé que sentir que la muerte me observa podía convertirse en una bendición. Fue la forma de encontrar las respuestas a los '¿por qué?' de mi vida".

Meses antes, el 3 de julio causó controversia luego de que señaló que ya no quería seguir como diputado y que estaba harto de la política, los acuerdos corruptos y la simulación.

"Eso nos tiene jodidos. Voy a chambear y recorrer en bici el México real, el de la guerra, la pobreza, los muertos y desaparecidos. Atrás de un escritorio no cambiaremos nada", indicó el diputado.

