Sin cumplir con firmas, El Bronco solicita al INE el registro de candidatura independiente

Jaime Rodríguez Calderón solicitó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su registro como candidato independiente a la Presidencia de la República, autoridad a la que pidió rectificar lo que llamó errores e inconsistencias cometidos en la revisión de sus firmas de apoyo ciudadano, en aras de poder aparecer en la boleta electoral el 1 de julio.





Aseguró que su equipo jurídico, con autoridades del INE, han revisado 25 mil de las más de 300 mil firmas que el organismo electoral le invalidó, por lo que reiteró que “de no pasar el filtro” acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).





“De no pasar el filtro, iremos a los tribunales y veremos si son justos con la democracia”, añadió el gobernador con licencia de Nuevo León, ante el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Benito Nacif.





El político neoleonés cuestionó las afirmaciones de la autoridad electoral en el sentido de que se revisó ciento por ciento de las firmas de apoyo ciudadano que le envió para poder aparecer en la papeleta electoral.





“La intervención del sistema que yo digo es que en la aplicación, yo no digo que se haya hecho de mala o de buena fe, la intervención del sistema es que tu tomas una fotografía y es que de repente al llegar acá (al INE) te dicen: es una pantalla en negro, esto es, que la fotografía del ciudadano no aparece en el registro que enviaste”, detalló.





Al refrendar su respeto a la ley y a las instituciones, dejó en claro que las diferencias no deben llevar a la división y expresó que no culpará a nadie hasta no contar con las pruebas suficientes.





El INE invalidó al abanderado presidencial sin partido político 835 mil 511 de los dos millones 34 mil 403 firmas de apoyo ciudadano que, dijo, respaldaron sus aspiraciones, equivalentes a 41 por ciento de las necesarias para aparecer en la boleta.





El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, enfatizó a su vez que los triunfos electorales se obtienen en las urnas y los otorgan las y los votantes de las casillas.