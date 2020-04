Sindicatos rechazan a los inspectores de EU

Líderes sindicales rechazaron que con la entrada en vigor del T-MEC, inspectores laborales de Estados Unidos tengan autorización para supervisar las condiciones laborales en las empresas mexicanas registradas.

En entrevistas con El Sol de México , representantes del Congreso del Trabajo, Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados (CATEM), y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) coincidieron que imponer la figura de inspector laboral es una imposición que no debe de aceptar nuestro país.

“Pueden haber en las embajadas agregados culturales. Pueden venir agregados laborales; pero de eso a que vengan a tu empresa a supervisarte. Pero no lo permitiremos”, afirmó Pedro Haces Braba, secretario General de la CATEM, que agrupa a 32 Federaciones y mil 178 sindicatos en toda la República.

“No lo permitiríamos. Claro que no. Somos una Confederación autónoma que no tiene ninguna corriente partidista ni política. No permitimos que nadie se meta en una Confederación que es neta y puramente de trabajadores. Somos la Confederación ya más grande de México. Por encima de todas”, puntualizó.

En este sentido también opinó Carlos Aceves del Olmo, dirigente de la CTM, quien aseguró que es violatorio de la ley aceptar a estos inspectores.

Al interior del Congreso del Trabajo, del que forman parte 50 Confederaciones, Federaciones y Sindicatos del país que suman 15 millones de trabajadores, no están de acuerdo con esta figura, con esta imposición, refiere el vicepresidente Reyes Soberanis Moreno, líder de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR).

El tema de los inspectores surgió después de que el Senado de la República ratificara el T-MEC, documento donde México asumió diversos compromisos laborales, como garantizar la democracia sindical, mejorar las condiciones de los trabajadores.

En este último punto, la oposición acusó que se permitía que inspectores laborales de Estados Unidos pudieran realizar visitas a centros laborales mexicanos, esto porque al mismo tiempo la Embajada de Estados Unidos en nuestro país abrió la convocatoria para contratar a personal para esta labor y realizar las visitas correspondientes. La postura del Gobierno federal fue rechazar que en el T-MEC hubiera una cláusula al respecto.

“México jamás aceptaría inspectores, porque la ley mexicana lo prohíbe”, dijo en su momento el subsecretario para América del Norte, de la Cancillería, Jesús Seade Kuri.

“El T-MEC incluye un mecanismo de monitoreo laboral en México. Eso no significa que serán inspectores. Y de serlo de manera disfrazada, serán rechazados, porque eso no fue consensuado”, dijo el subsecretario Seade.

Donde sí ha habido avances es en la democracia sindical, ya que 82 por ciento de los dos mil sindicatos registrados ante el Gobierno federal ya adaptaron sus estatutos para garantizar una elección limpia y transparente de su dirigencia.

De acuerdo con la reforma laboral que entró en vigor el 1 de mayo del 2019: ya no se verán elecciones de directivas sindicales a través de intermediarios y a mano alzada. Ahora será exclusivamente por voto personal, libre, directo y secreto. Los contratos de protección se eliminaron por completo. Además, incluir la equidad de género para que mayor número de mujeres participen dentro de las directivas sindicales.