Singapur, interesado en rescatar el NAIM

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) puede ser rescatado con inversión proveniente de Singapur, en donde están muy interesados en el proyecto por sus conexiones con el mercado de Norteamérica y Europa, por ejemplo, reveló el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.

“Lo que sabemos es que están dispuestos a trabajar bajo diversos esquemas que van desde reconocer y recuperar la inversión que ya está hecha, pagarla de ser necesario; asociarse con el Estado mexicano o convertir o terminar y dejarla en sus manos”, expresó.

El proyecto causó mucho interés por el alcance que tiene, y les hace mucho sentido a ellos por todo lo que se quiere hacer en Oaxaca para la costa del Pacífico, es una oportunidad que ven en el sentido de ser un centro logístico importante fuera de sus fronteras, explicó.

“En el mundo se mueven cerca de 140 millones de contenedores de mercancías, sólo Singapur mueve cerca de 70 millones, y el NAIM sería una oportunidad para ampliar sus operaciones”, dijo.

Para Oaxaca, el NAIM les brindaría una buena oportunidad de desarrollo económico, porque les ampliaría la oportunidad de hacer negocios aprovechando al máximo los proyectos en los que se está trabajando en las áreas de logística, industria, energía y turismo además del agroalimentario.

“En noviembre viene a México el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, por un tema de la construcción de parques industriales en Oaxaca, ojalá este sea un tema que hablen”, expresó.

Por ejemplo, dijo, se podrían tener más conexiones hacia los centros turísticos oaxaqueños. Hoy se tienen planes para que los tres aeropuertos que hay en el Estado sean ampliados, dos de ellos son privados y el tercero es de ASA, de esa manera la competencia por el mercado de playa se puede hacer de manera directa contra los destinos del Caribe.

“En turismo estamos creciendo en el número de habitaciones de playa, con hoteles de cadenas importantes”, dijo.

Pero no es sólo el NAIM lo que podría beneficiar al Estado, se sumaría al desarrollo económico de la región del Istmo las oportunidades creadas por los planes del gobierno del estado que incluyen crear un hub energético y logístico en la costa.

Foto: Cuartoscuro

Pretendemos convertir a Salina Cruz, Oaxaca; en un centro logístico y energético muy importante para todo el Pacífico, y desde ahí operar para todo el mundo, sobre todo aprovechar los acuerdos comerciales que tiene México, expresó

En el caso de energía, los planes de la refinería Dos Bocas en Tabasco van a mejorar las expectativas del sureste y es entonces cuando las instalaciones de Salina Cruz cobran una enorme relevancia, señaló.

Murat Hinojosa explicó que en la región hay varios ductos que son de Petróleos Mexicanos y que están subutilizados para el manejo de crudo, la decisión presidencial es que uno de ellos -de casi 30 pulgadas de diámetro- sea modificado en su uso y se utilice para transportar gas natural a la región lo que va a detonar la industrialización de la zona.

“La decisión del presidente es que uno de esos ductos sea de gas natural, yo me tengo que reunir con la directora del Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS), Elvira Daniel Kabbaz Zaga; para tratar este tema de la reconversión del ducto.

Otro proyecto en marcha son las zonas francas que se van a poner en marcha en Oaxaca, así como parques industriales. De ese tema lo que importa saber es qué beneficios se van a otorgar a las empresas ubicadas en las zonas francas para las empresas que se ubiquen ahí, expresó.

El gobernador explicó que todos estos proyectos hoy son posibles porque hay un constante diálogos con todos los grupos políticos de Oaxaca.

“Si no hay diálogo, no hay gobernabilidad y si no hay gobernabilidad no hay proyectos, simplemente no se hacen. Hoy trabajamos con todos los grupos”, añadió.

El gobierno federal hace su trabajo y nosotros el nuestro, buscamos las mejores opciones posibles para todos, por eso se busca a las mejores empresas para hacer los trabajos aquí como son la construcción de nuevos parques industriales.