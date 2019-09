Sinhué rechaza que Morena desaparezca poderes en Guanajuato

LEÓN, Guanajuato.- Después de que el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República solicitara la desaparición de Poderes en el Estado de Guanajuato el Gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo aseguró que dicha petición carece de razón jurídica.

“Me parece un absurdo, creo que lo que están tratando de hacer es de compensar lo malo que está haciendo el Gobernador de Veracruz con atacar al único punto azul que queda en México que es Guanajuato” señaló.

Añadió que esta acción se trata de una revancha política, ya que ha señalado en diversas ocasiones la desigualdad en la distribución de los recursos federales para las entidades y los recortes que han aplicado a varios programas.

“Si Morena cree que con estos arrestos políticos va a hacer que los guanajuatenses dejemos de exigir lo que nos corresponde, no lo van a lograr o si quieren lo resumo de una manera más corta: me queda claro que Morena no conoce la historia, no sabe de que somos capaces los guanajuatenses” recalcó.

Sociedad Asesinan a Subdirector de Seguridad de Pénjamo

Aseguró que este no es un tema en el que tenga que ver el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador ya que afirmó que se ha trabajado en perfecta comunión con él desde que tomó posesión del cargo.

“Esto es solo un tema político-partidista, yo no quisiera ubicar al Presidente en este tema porque me queda claro que el Presidente no es parte de esto” dijo el Mandatario estatal.

Rodríguez Vallejo comentó que la decisión final de este tema la tendrá el Senado por lo que él solamente se dedicará a gobernar y trabajar por la entidad, “creo que hay que dejar este tema, que creo que va a pasar a la historia como uno de los mayores absurdos que ha planteado Morena en este año” concluyó.