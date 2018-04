Slim evidenció que ideas de AMLO son un peligro y una falacia: Meade

José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial por el PRI, PVEM y Panal, aseguró que el millonario Carlos Slim mostró con su respaldo a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que las ideas de Andrés Manuel López Obrador de Morena son un peligro y una falacia.



El ingeniero fue claro y contundente de la importancia del proyecto, así como en evidenciar las inconsistencias, las falacias y el peligro de las ideas de Andrés Manuel

José Antonio Meade, al finalizar la firma del Pacto por la Primera Infancia



Ya cuando abordaba su automóvil blanco fue increpado por una mujer, quien con su celular en la mano, le gritó: “AMLO 2018”. Y fue ahí que le respondió que Andrés Manuel no se comprometía con la niñez mexicana.



Según la agenda, están en negociaciones con Andrés Manuel para que sea parte del acuerdo firmado este día con Jaime Rodríguez Calderón, Margarita Zavala y Ricardo Anaya. Y será en los próximos días en que se sume el candidato de Morena.



El ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recordó que el aspirante de Morena no tiene compromiso con la seguridad, ya que no es capaz de deslindarse de los violentos, así como no tiene compromiso con su palabra.



“Cualquier gente que hoy esté pensando invertir en México ve con preocupación propuestas y diagnósticos como el de Andrés Manuel”, agregó el ex secretario de Desarrollo Social.