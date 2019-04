SNTE deja solo a AMLO en discusión de reforma educativa: gordillistas

Y la maestra Elba Esther Gordillo busca convertirse en la voz intermedia que abone en este debate, dijo uno de sus portavoces, Fernando González Sánchez.

“El SNTE ha mostrado inactividad y el silencio se puede entender como indolencia e incapacidad, a eso se refiere la maestra. No están ayudando al gobierno, no sé si por su extracción opositora al régimen, la dirigencia actual es opositora al gobierno, más bien guarda silencio esperando que todo se caiga o esperando que la Coordinadora avance para ver qué recogen ellos de todo este desastre”, consideró en entrevista con El Sol de México.

El yerno de la maestra argumentó que ve una incompetencia sindical de Alfonso Cepeda y que por ello la maestra está impulsando una elección libre.

El domingo pasado, Elba Esther Gordillo aseguró que el SNTE no sirve para nada y deslizó que buscará nuevamente la dirigencia del gremio magisterial porque ha sido exonerada de todos los cargos que le imputaron en 2013. Por lo que convocó a que se realice una elección libre en el SNTE. Un día después, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador la retó al asegurar que espera un lugar en primera fila para ver la sucesión de este sindicato porque los maestros ya no se dejarán imponer por un líder charro.

González Sánchez rechazó que el discurso de Elba Esther Gordillo en Puebla, durante una reunión de Maestros por México, el brazo político de la maestra para sacar al grupo de Juan Díaz del sindicato, se traduzca en ruptura con López Obrador.

Karen Meza

El operador político de Gordillo consideró que el actual secretario de Educación, Esteban Moctezuma, está haciendo un gran trabajo, muy fino, de negociación política, pero sin el apoyo del SNTE.

González Sánchez aseguró que, por el momento, Gordillo no está interesada en ocupar la dirigencia que eventualmente deje libre Cepeda, sino en abonar en el debate, ya que la Coordinadora ha congelado la negociación de la reforma educativa, clave en las promesas de López Obrador.

-¿Sorprendió el discurso de Elba Esther Gordillo?

-La maestra se pone en un punto intermedio de solución y trata sin decirlo de defender la institucionalidad educativa que estaba antes de la ruptura peñista. Eso ayuda mucho a ir estableciendo el piso básico para que la reforma avance y la cámara de diputados apruebe la reforma.

-¿Hay ruptura con el gobierno de AMLO?

-Me parece que no hay ruptura, que se exagera la lectura del discurso. Hay el intento de alimentar el debate público desde una visión magisterial intermedia. Leyendo el discurso con mucho cuidado, no solo las partes disonantes o tronantes, si lo lees con mucho cuidado, el discurso busca equilibrios entre las definiciones educativas, la incompetencia sindical actual, el radicalismo de la Coordinadora de maestros y la necesidad de plantear un modelo educativo sensato que reconozcan los maestros. Para González Sánchez, la maestra hizo un llamado a cuidar la ley secundaria sin meterse con la reforma constitucional.

-La maestra señaló que el SNTE no sirve para nada

-Ha mostrado inactividad y el silencio se puede entender como indolencia e incapacidad, a eso se refiere la maestra. No están ayudando al gobierno, no sé si por su extracción opositora al régimen, porque de alguna manera hay que asumirlo la dirigencia actual del sindicato es opositora al gobierno, porque en términos políticos no tendría porque apoyarlo, más bien guarda silencio esperando que todo se caiga o esperando que la Coordinadora avance para ver qué recogen ellos de todo este desastre de conducción que puede suceder en el Congreso.

Foto: Omar Flores

-¿Y cómo ve al secretario Moctezuma?

-Veo a un secretario de Educación muy activo, muy centrado, dando espacios a la negociación, conduciendo el diálogo, pero poco respaldado por el magisterio o por la corriente dominante, gobernante en el sindicato, a quienes los veo ausentes. Los docentes de base están desinformados a través de distintos volantes, distintas formas, la Coordinadora está siendo muy eficiente en su discurso.

-¿Todavía pesa la voz de Elba?

-Yo creo que sí, ella tiene un enorme liderazgo, ha ganado una profunda autoridad moral. Ella está más vigente que nunca.

González Sánchez explicó que la meta del nuevo partido que están conformando actualmente es lograr 50 diputados federales en la elección de 2021 y atender las necesidades de la clase media.