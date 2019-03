Sobre elección interna del PRI, AMLO asegura que "no se mete en eso"

Andrés Manuel Lopez Obrador manifestó que ante los dichos de Claudia Ruiz Massieu sobre la elección interna del PRI, dejó claro que "no se mete en eso y no le pasa por su cabeza".

No lo tengo en el pensamiento. No me ocupo de eso. Es mucha la imaginación de mis adversarios y no está en mis prioridades ni en mis temas, qué me tengo que estar metiendo en la vida interna de un partido, qué gano con eso? Nada.

En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, López Obrador puntualizó que se volvería indigno, traidor a sus ideales e hipócrita, por lo que dejó claro que deben tener la plena seguridad que él no se mete.

Afirmó que no tiene el gusto de conocer a algunos dirigentes.

Los saludo, pero no sé quiénes son. Tengo mi trabajo, tengo mi ocupación. Me gustaría tratarlo, pero cómo decía un amigo: ¿A qué horas?

En conferencia de prensa, dijo que no hay tiempo, hice un comentario de José Narro por los medicamentos, porque me preguntaron, pero dije que había omisión.